Три человека погибли в ДТП в Павлове в результате наезда на большегруз

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Три человека погибли в Павлове в результате наезда на большегруз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 7 июля 2020 года.
По предварительной информации, сегодня ночью, около 1:55, 20-летняя девушка-водитель Honda совершила наезд на стоящий грузовой автомобиль Volvo.
В результате ДТП по ул. Северная в Павлове водитель и еще две девушки-пассажирки 19 и 20 лет погибли.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, в минувшие выходные мужчина погиб в "пьяном" ДТП в Выксе.
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