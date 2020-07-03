Три человека погибли в ДТП в Павлове в результате наезда на большегруз Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Три человека погибли в Павлове в результате наезда на большегруз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 7 июля 2020 года.

По предварительной информации, сегодня ночью, около 1:55, 20-летняя девушка-водитель Honda совершила наезд на стоящий грузовой автомобиль Volvo.

В результате ДТП по ул. Северная в Павлове водитель и еще две девушки-пассажирки 19 и 20 лет погибли.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в минувшие выходные мужчина погиб в "пьяном" ДТП в Выксе.