Сотрудники Нижегородской таможни возбудили уголовное дело против директора фирмы, вывозившей лес в Китай Бизнес

Фото: пресс-служба Приволжского таможенного управления

Сотрудники Нижегородской таможни возбудили уголовное дело против директора фирмы, вывозившей лес в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Дело расследуется в отношении 28-летнего жителя Кировской области - генерального директора одной из кировских фирм - по ч.1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере). Фирма занималась внешнеэкономической деятельностью – вывозила лесоматериалы за границу. В течении более двух лет (с декабря 2017 года по январь 2020 года) по 6 контрактам с разными китайскими организациями кировской фирмой были вывезены лесоматериалы из березы на сумму 51,1 млн рублей – такую же общую таможенную стоимость товара и заявил декларант таможенникам.

Дополнительные начисления в декларации таможенной стоимости декларантом не заявлялись. Меж тем, при определении таможенной стоимости оказались неучтенными услуги по поставке лесоматериалов. При заключении каждого внешнеторгового контракта декларантом заключался еще и договор транспортно-экспедиционных услуг с покупателем товаров.

Цена сделки, являющаяся основой для определения таможенной стоимости, указанная при декларировании, была заявлена без учета стоимости перевозки товаров.

В итоге сумма неуплаченных таможенных платежей составила 4 млн 624 тысячи рублей.

Декларант при совершении сделки располагал полной информацией о фактической стороне купли-продажи товаров и условиях оказания транспортных услуг.

Основное правонарушение, выявляемое таможенными органами Приволжского региона при экспорте лесоматериалов – это недостоверное декларирование.

Напомним, Нижегородская таможня в 2019 году пополнила федеральный бюджет на 8,5 млрд рублей, перевыполнив план на 2%.