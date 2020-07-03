Первые нижегородские компании с лицензией на подакцизные товары получили субсидии Бизнес

Первые нижегородские компании с лицензией на подакцизные товары получили субсидии почти на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональном минпроме.

Прием заявок на субсидии на зарплату и компенсацию ЖКУ продлен до 31 июля 2020 года. Поддержка данной сферы предусмотрена постановлением правительства РФ от 24.06.2020 № 915.

"Поддержка этих компаний из регионального бюджета стала возможной после внесения изменений в федеральное законодательство, в частности в бюджетный кодекс РФ. И ко мне, и в правительство области неоднократно обращались нижегородские предприниматели, чей бизнес связан в том числе с реализацией подакцизных товаров, например, алкоголя. Это почти все кафе, рестораны и многие гостиницы – в Нижегородской области их около 3 тысяч", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"До сих пор бюджетный кодекс РФ устанавливал запрет на представление региональных субсидий предпринимателям – "подакцизникам", но мы смогли добиться изменения этой нормы. Президент поддержал обращение Нижегородской области, и теперь региональные кафе, рестораны и гостиницы смогут получить помощь из областного бюджета на выплату зарплат и оплату услуг ЖКХ. Я считаю, это справедливо. Если в "мирное время" предприятия, торгующие алкоголем, могут получать повышенную прибыль, то в условиях пандемии они тоже оказались среди пострадавших, ведь им пришлось временно остановить работу", - подчеркнул Глеб Никитин.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов добавил, что в числе мер поддержки беспроцентные кредиты, кредиты под 2% на возобновление бизнеса и налоговые льготы. Выплаты субсидий на зарплаты и услуги ЖКХ производятся за период с 28 марта 2020 года. Первыми субсидии получили гостиницы и кафе Гагинского, Ардатовского и Тонкинского районов.

Для получения субсидии компаниям с численностью сотрудников свыше 100 человек необходимо обращаться в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, всем остальным - в муниципалитеты по месту деятельности компании.

Напомним, в конце июня стало известно, что нижегородские отели и рестораны с лицензией на подакцизные товары смогут воспользоваться субсидиями в условиях коронавируса. Ранее инициатива правительства Нижегородской области по предоставлению субсидий бизнесу, реализующему подакцизные товары, была поддержана на федеральном уровне.