Замдиректора городского дептранса Нина Бочарова назначена и.о. главы ведомства Политика

Здание администрации Нижнего Новгорода Фото: НИА Нижний Новгород

Заместитель директора департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Нина Бочарова назначена исполняющей обязанности главы ведомства. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Экс-глава дептранса Елена Лекомцева уволилась с этой должности по собственному желанию. Она также являлась и.о. заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по транспорту и автомобильным дорогам. Елена Лекомцева работала в администрации города около года.

СПРАВКА:

Нина Бочарова родилась в г.Горьком в 1964 году. Она обучалась в Московском автомобильно-дорожном институте по специальности "Мосты и тоннели" - инженер-строитель, а также закончила президентскую программу подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства страны по специальности "Маркетинг" в Нижегородском образовательном консорциуме.