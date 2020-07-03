Замдиректора городского дептранса Нина Бочарова назначена и.о. главы ведомства

Здание администрации Нижнего Новгорода
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Заместитель директора департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Нина Бочарова назначена исполняющей обязанности главы ведомства. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.
Экс-глава дептранса Елена Лекомцева уволилась с этой должности по собственному желанию. Она также являлась и.о. заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по транспорту и автомобильным дорогам. Елена Лекомцева работала в администрации города около года.
СПРАВКА:
Нина Бочарова родилась в г.Горьком в 1964 году. Она обучалась в Московском автомобильно-дорожном институте по специальности "Мосты и тоннели" - инженер-строитель, а также закончила президентскую программу подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства страны по специальности "Маркетинг" в Нижегородском образовательном консорциуме.
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