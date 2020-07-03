Директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева покинула должность Политика

Елена Лекомцева Фото: администрация Нижнего Новгорода

И.о. заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по транспорту и автомобильным дорогам, директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева покинула занимаемые должности. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Елена Лекомцева написала заявление по собственному желанию. С какого дня она не работает в департаменте, в администрации не уточнили, как и кандидата на должность и.о. Елены Лекомцевой.

Напомним, что она назначена директором департамента транспорта Нижнего Новгорода 21 марта 2019 года. До этого назначения Елена Лекомцева руководила двумя муниципальными предприятиями: с 3 мая 2018 года – "Нижегородэлектротрансом", а с октября 2018 года – "Нижегородпассажиравтотрансом". При этом на пост руководителя "Нижегородэлектротранса" ее назначили по итогам конкурсного отбора.

Елена Лекомцева сменила на посту директора дептранса Елену Кузнецову, которая уволилась 1 марта 2019 года, проработав в этой должности ровно год.

Будучи директором департамента транспорта Нижнего Новгорода Елена Лекомцева 8 июля 2019 года также назначена и.о. замглавы города по транспорту и дорожному хозяйству. Бывший замглавы Роман Колосов уволен по собственному желанию 5 июля 2019 года в связи с переходом на другую работу.