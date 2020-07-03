Последние новости рубрики Политика
06 июля 2020 19:22  [81] Директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева покинула должность
06 июля 2020 17:04  [154] Благоустройство общественных пространств началось в Ленинском районе Нижнего Новгорода
06 июля 2020 15:42  [150] "Обновленная Конституция направлена на развитие экономики и повышение благосостояния граждан", - Игорь Тюрин
06 июля 2020 12:46  [328] "Высокая явка на голосовании подтвердила большую степень ответственности нижегородцев за будущее страны", - Ольга Щетинина
06 июля 2020 11:13  [322] "Новые люди" выдвинули своих кандидатов в депутаты в Думу Нижнего Новгорода
05 июля 2020 09:14  [334] "Благополучие граждан – это общенациональный приоритет на все обозримое будущее", - Наталья Назарова
04 июля 2020 10:41  [798] "Результаты голосования в Нижегородской области по поправкам к Конституции укрепляют позиции губернатора", - Александр Егоров
04 июля 2020 09:16  [931] "Голосование по поправкам к Конституции превратилось во всероссийский референдум доверия Путину", - Евгений Семенов
03 июля 2020 14:41  [821] Сообщения о 28 нарушениях поступили во время голосования по поправкам в Конституцию в Нижегородской области
03 июля 2020 13:54  [509] "Нижегородцы осознали свою роль в управлении страной", - Роман Стронгин
Политика

Директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева покинула должность

06 июля 2020 19:22  [81] Политика
Елена Лекомцева

Елена Лекомцева

Фото: администрация Нижнего Новгорода

И.о. заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по транспорту и автомобильным дорогам, директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева покинула занимаемые должности. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Елена Лекомцева написала заявление по собственному желанию. С какого дня она не работает в департаменте, в администрации не уточнили, как и кандидата на должность и.о. Елены Лекомцевой.

Напомним, что она назначена директором департамента транспорта Нижнего Новгорода 21 марта 2019 года. До этого назначения Елена Лекомцева руководила двумя муниципальными предприятиями: с 3 мая 2018 года – "Нижегородэлектротрансом", а с октября 2018 года – "Нижегородпассажиравтотрансом". При этом на пост руководителя "Нижегородэлектротранса" ее назначили по итогам конкурсного отбора.

Елена Лекомцева сменила на посту директора дептранса Елену Кузнецову, которая уволилась 1 марта 2019 года, проработав в этой должности ровно год.

Будучи директором департамента транспорта Нижнего Новгорода Елена Лекомцева 8 июля 2019 года также назначена и.о. замглавы города по транспорту и дорожному хозяйству. Бывший замглавы Роман Колосов уволен по собственному желанию 5 июля 2019 года в связи с переходом на другую работу.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph