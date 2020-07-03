Нижегородцев экстренно предупреждают о ЧС – жара поднимется до +36°

Фото: архив ГУ МЧС

Региональное ГУ МЧС РФ предупреждает нижегородцев, что сегодня и завтра есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает министерство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7-8 июля в Нижегородской области ожидается очень сильная жара, доходящая до +36°.

Именно такая температура воздуха и может стать причиной ЧС, поскольку есть вероятность, что она спровоцирует природные пожары, которые распространятся на населенные пункты с жилыми домами.

Напомним, об аномально жаркой погоде сообщалось в начале недели. Предполагается, что к субботе станет немного прохладнее.