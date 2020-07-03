Нижегородцев экстренно предупреждают о ЧС – жара поднимется до +36°

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Региональное ГУ МЧС РФ предупреждает нижегородцев, что сегодня и завтра есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Как сообщает министерство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7-8 июля в Нижегородской области ожидается очень сильная жара, доходящая до +36°.
Именно такая температура воздуха и может стать причиной ЧС, поскольку есть вероятность, что она спровоцирует природные пожары, которые распространятся на населенные пункты с жилыми домами.
Напомним, об аномально жаркой погоде сообщалось в начале недели. Предполагается, что к субботе станет немного прохладнее.
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