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Общество

Сормовский район перешагнул порог в тысячу заболевших COVID-19

07 июля 2020 12:40  [161] Общество

Более 1 тысячи заразившихся коронавирусом насчитывается в Сормовском районе по данным на 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера в районе было зарегистрировано 997 инфицированных COVID-19, сегодня число заболевших достигло 1 004 человек. Таким образом Сормовский район стал четвертым в городе, где коронавирусная инфекция подтверждена у более тысячи жителей.

Тем не менее по числу заболевших продолжает лидировать Автозаводский район – самый крупный в Нижнем Новгороде. Там сегодня зарегистрировано 2 109 инфицированных, это на 64 человека больше, чем днем ранее.

Далее следует Ленинский район, где проживает 1 475 заболевших (рост за сутки на 14 случаев) и Канавинский район с 1 415 заболевшими (рост на 14 случаев).
В Советском районе по данным на 7 июля проживает 963 человека с подтвержденным коронавирусом (за сутки ни одного заболевшего), в Московском - 864 заболевших (ни одного заболевшего), в Нижегородском – 815 (на три случая больше), в Приокском – 490 (ни одного заболевшего).

Стоит отметить, что, несмотря на рост подтвержденных случаев в ряде районов города, тем не менее, в трех из них не зафиксированы новые случаи заражения COVID-19.

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