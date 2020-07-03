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Общество

Шесть нижегородских детсадов и 33 дежурные группы закрыты на карантин по COVID-19

07 июля 2020 12:46  [115] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шесть нижегородских детсадов и 33 дежурные группы закрыты на карантин по COVID-19 по состоянию на 6 июля 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Три детских сада полностью закрыты в Нижнем Новгороде, еще по одному - в Богородском, Дальнеконстантиновском и Спасском районах.

Также в настоящее время не функционирует 19 дежурных групп в десяти детсадах Нижнего Новгорода, четыре – в детских садах Богородского района, три – Сарова, две – Дзержинска и по одной группе в Балахнинском, Дальнеконстантиновском, Спасском, Уренском районах, а также на Бору.

Такая мера принята "в связи с изоляцией по месту проживания воспитанников (сотрудников), у которых был контакт с заболевшим новой коронавирусной инфекцией", пояснили в министерстве.

Напомним, что по данным на 8 июня на карантин были закрыты восемнадцать дежурных групп в нижегородских детских садах.

 

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