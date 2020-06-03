Восемнадцать дежурных групп в нижегородских детсадах закрыты на карантин Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Восемнадцать дежурных групп в нижегородских детских садах закрыты на карантин. Об этом сообщает министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Дежурные группы закрыты на карантин "по карте контактов".

"Это значит, что в окружении семей детей или работников учреждений появились подозрения на заболевания, и мы предпринимаем необходимые профилактические меры", - ранее пояснял Сергей Злобин.

Всего на 8 июня в регионе работает 2608 дежурных групп в 880 детских садах региона. Средняя наполняемость групп – 10 детей.

Ранее сообщалось, что двенадцать дежурных групп в детских садах Нижегородской области закрыли из-за появления заболевших.