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Общество

Восемнадцать дежурных групп в нижегородских детсадах закрыты на карантин

08 июня 2020 13:12  [116] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Восемнадцать дежурных групп в нижегородских детских садах закрыты на карантин. Об этом сообщает министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Дежурные группы закрыты на карантин "по карте контактов".

"Это значит, что в окружении семей детей или работников учреждений появились подозрения на заболевания, и мы предпринимаем необходимые профилактические меры", - ранее пояснял Сергей Злобин.

Всего на 8 июня в регионе работает 2608 дежурных групп в 880 детских садах региона. Средняя наполняемость групп – 10 детей.

Ранее сообщалось, что двенадцать дежурных групп в детских садах Нижегородской области закрыли из-за появления заболевших.

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