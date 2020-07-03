Контракт по благоустройству нижегородского парка "Швейцария" подписан с "ЕКС" из Ярославля Общество

МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" и АО "Группа компаний ЕКС" 7 июля 2020 года заключили контракт на проведение комплексного благоустройства парка "Швейцария". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Цена контракта составила 3,74 млрд рублей. Подрядчик должен приступить к благоустройству территории в июле этого года.

Напоним, ОАО "Специализированное строительное управление – 5" (ССУ-5) из Санкт-Петербурга, которое было признано победителем аукциона в начале июня, было отказано, поскольку ФАС России выявила нарушения при предоставлении конкурсной документации. В результате, состоялся повторный аукцион.

Напомним также, генподрядчик должен в течение четырех месяцев разработать рабочую документацию (проектно-сметную документацию разработала АО "Группа компаний "ЕКС") и выполнить работы по комплексному благоустройству парка до 20 декабря 2021 года.

Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".

Кроме того, проект предполагает установку фонтанов, малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.

Благоустройство и озеленение территории планируется с учетом максимального сохранения существующих насаждений, подчеркнули в пресс-службе правительства региона. Подрядчик должен будет провести специальные мероприятия по оздоровлению деревьев. Кроме того, площадь озелененной зоны увеличится более чем на 3%. Планируется высадить 1632 дерева и более 31 тысячи кустарников.



По контракту компания также должна будет создать инженерно-техническую инфраструктуру и отремонтировать ливневую канализацию, заменить наружное освещение и установить систему видеонаблюдения.



СПРАВКА:

Группа компаний "ЕКС" основана в 1970 году. Акционерное общество зарегистрировано в Ярославле в 1994 году. ГК "ЕКС" входит в пятерку крупнейших строительных подрядчиков в Москве. С 2017-го по 2019 год группа компаний реализовала более 100 проектов по комплексному благоустройству территорий в столице, среди них парки "Братеевская пойма", "Дубки", "Строгинская пойма", территории, прилегающей к парку "Зарядье", набережная Москвы-реки в микрорайоне Павшинская пойма, "Рошаль", московский парк-усадьба "Михалково", усадьба "Люблино", детский Черкизовский парк, набережная Шитова, Терлецкий парк, а также реставрация павильона "Зеленый театр" на ВДНХ и др.