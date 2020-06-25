Выбран новый подрядчик по благоустройству нижегородского парка "Швейцария" Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выбран новый подрядчик по благоустройству нижегородского парка "Швейцария" (Приокский). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Им стало АО "Группа компаний "ЕКС" (Ярославль). Компания предложила выполнить планируемый объем работ за 3,74 млрд рублей. Повторный аукцион состоялся 26 июня 2020 года.

ОАО "Специализированное строительное управление – 5" (ССУ-5) из Санкт-Петербурга, которое было признано победителем аукциона в начале июня, было отказано, поскольку ФАС России выявила нарушения при предоставлении конкурсной документации.

Напомним, что генподрядчик должен в течение четырех месяцев разработать рабочую документацию (проектно-сметную документацию разработала АО "Группа компаний "ЕКС") и выполнить работы по комплексному благоустройству парка до 20 декабря 2021 года. Площадь территории по комплексному благоустройству и озеленению составляет 52,2 га.

Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".

Кроме того, проект предполагает установку фонтанов, малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.

Напомним, что разработчики концепции (бюро "КОСМОС") изначально предлагали разделить парк на восемь самостоятельных зон. В "Центральном парке" планировалось проводить ярмарки и мероприятия. Зимой там бы заливали каток. У памятника нижегородским воинам-интернационалистам планировалось организовать так называемый "Парадный парк".

Также разработчики концепции хотели создать "Местный парк" для постоянных гостей с зонами для отдыха и открытыми террасами, где посетители смогли бы пребывать в теплое время года и спуститься по ним в "Курортный парк".

В "Культурно-инновационной" зоне, согласно концепции, должен был разместиться большой музей с выставочными залами и лекториями. В "Детском парке" - игровые зоны. В "Спортивном" парке планировалось организовать площадки для футбола, баскетбола, волейбола, прокат инвентаря и создать скейтпарк. Центром "Ландшафтного парка" должен был стать живой "фонтан-ручей", по которому дети смогли бы пускать кораблики.

Однако на этапе проектирования, заложенные в концепции решения, претерпели изменения.

Так проектант (АО "Группа компаний "ЕКС") решил отказаться от идеи строительства канатной дороги, которая должна была соединить парк "Швейцария" с заречной частью города. Не будет и обзорной башни у спуска в Урочище Слуда, а также трассы для даунхилла, которая планировалась концепцией в зоне особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Кроме того, АО "ГК "ЕКС" передвинула пляжный павильон из зоны ООПТ, площадку для парапланеристов к краю лесного массива и музей - из дубовой рощи в район детского парка.

Чтобы сохранить основной массив зеленых насаждений, из проекта исключены все новые лестницы (остались только реконструируемые) на склоне и упрощена система мостков через горный ручей со склона в Урочище Слуда до одного небольшого перехода в середине склона.

Также решено убрать все объекты из зоны раскопок, где осенью археологи обнаружили керамику домонгольского периода.

Сейчас известно, что в парке появится пространство с 11 игровыми детскими зонами, кольцевая дорожка для бега длиной 1 км, более 10 спортивных площадок.

Напомним также, что в январе федерация перечислила первый транш в 1,4 млрд на благоустройство парка "Швейцария". Как пояснил тогда заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков, деньги пойдут на благоустройство в несколько этапов.

Ранее сообщалось, что федерация планирует в 2020-2021 годах выделить 3 млрд рублей на комплексное благоустройство парка "Швейцария". Также предусмотрено софинансирование от города, которое составит 1% или 13,6 млн рублей (в 2020 году).