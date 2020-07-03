Суд поддержал Росприроднадзор в деле о разливе сточных вод около ЖК "Времена года" Кстовского района Общество

Кстовский городской суд отказал в удовлетворении жалобы администрации Кстовского района, которая пыталась отменить постановление межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия о привлечении к ответственности по ч. 2 ст.8.7 и ст. 8.1 КоАП РФ. Об этом сообщили в управлении 7 июля 2020 года.

Они напомнили, что в декабре 2019 года в районе ЖК "Времена года" был зафиксирован факт разлива сточных вод на рельеф местности. Установлено, что в 300 метрах от жилого комплекса находится канализационный колодец, в результате переполнения которого и происходило истечение стоков, повлекшее затопление земельных участков нечистотами.

В ходе административного расследования межрегиональным управлением Росприроднадзора было установлено, что собственником канализационного коллектора является Кстовский район. Именно он несет ответственность за несоблюдение экологических требований при эксплуатации объекта, а также за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв.

Суд в данном вопросе позицию Росприроднадзора полностью поддержал. Жалобы администрации района на незаконность вынесенных в её отношении постановлений были оставлены без удовлетворения.

Размер штрафа по ст. 8.1 КоАП РФ оставлен без изменений – 20 тысяч рублей. В то же время, суд счел возможным снизить размер штрафных санкций по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с 400 до 200 тысяч рублей (ниже низшего предела).

Решение суда вступило в законную силу.

Отметим, что в ноябре прошлого года "Нижегородский водоканал" обеспечил постоянное водоснабжение в с.Ближнее Борисово Кстовского района. Также ранее была восстановлена работоспособность трех бесхозяйных канализационных насосных станций в ЖК "Времена года" на территории Ройкинского сельского совета.