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Происшествия

Две нижегородки купили билеты на поезда на сайтах-клонах

07 июля 2020 15:20  [35] Происшествия

Две нижегородки купили билеты на поезда на сайтах-клонах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону 7 июля 2020 года, женщины стали жертвами дистанционных мошенников.

В частности, 41-летняя жительница Московского района обратилась в дежурную часть полиции с заявлением. Она рассказала, что решила купить железнодорожные билеты в Казань в Интернете, зашла на сайт и оформила там покупку. За билеты потерпевшая перевела 5 300 рублей на указанные реквизиты электронного кошелька. Однако, проездные документы она так и не получила.

В этот же день с аналогичным заявлением обратилась жительница Нижегородского района. Женщина рассказала, что перевела 3 532 рубля за покупку билетов на поезд в Москву. Когда электронный проездной документ не был ей направлен продавцом, женщина начала разбираться в ситуации и выяснила, что воспользовалась сайтом-клоном, созданным мошенниками.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Управление МВД России по городу Нижнему Новгороду призывает граждан быть внимательными и стараться покупать билеты в кассе железнодорожного вокзала или на официальном сайте ОАО "РЖД", либо на сайте, который содержит реквизиты компании и порядок покупки билетов, а также предусматривает возможность их возврата.

Напомним, новый способ обмана при заказе пиццы начали практиковать в Нижнем Новгороде. Ранее агентство "НИА Нижний Новгород" также подробно рассказывало о том, как покупателю можно вернуть деньги за недостающий товар.

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