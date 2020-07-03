Еще один очаг вируса АЧС выявлен в Нижегородской области Общество

Фото: управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл

Еще один очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в регионе. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Генетический материал ДНК вируса обнаружен после лабораторных исследований трупов свиней, принадлежащих фермеру из с. Саконы Ардатовского района.

Исследования проведены на базе ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория".

На месте вспышке АЧС работает оперативная группа отдела ветеринарного надзора по Нижегородской области.

В случае падежа домашних свиней и обнаружения трупа диких кабанов управление просит сообщать на горячую линию (831) 435-51-59, 435-51-58.

Накануне стало известно, что вспышка АЧС выявлена в Княгининском районе.