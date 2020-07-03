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Общество

Общественные обсуждения будущих локаций в нижегородском парке "Швейцария" стартуют 8 июля

08 июля 2020 09:57  [81] Общество

Общественные обсуждения будущих локаций в нижегородском парке "Швейцария" стартуют сегодня, 8 июля.

Первое мероприятие, организованное администрацией Нижнего Новгорода совместно с АНО "Центр 800", в ходе которого будут вынесены на обсуждение концепции новых локаций в парке "Швейцария", пройдет 8 июля в 18:00. На этой онлайн-встрече, в формате Zoom-конференции, эксперты и приглашенные участники обсудят наполнение павильона "детского центра".

Среди приглашенных - представители детских организаций, бизнеса, а также нижегородцы, живущие в непосредственной близости к парку, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сначала на мероприятии будет презентован проект будущего благоустройства парка и, в частности, концепт павильона "детского центра", после чего пройдет обсуждение возможного наполнения павильона.

В другие дни будут обсуждаться различные темы: спорт, туризм, экология, общественное питание, возможности для маломобильных групп населения и проведение мероприятий в парке.

Контракт по благоустройству нижегородского парка "Швейцария" подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля.

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