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Политика

"Конкурс является одним из вкладов в просветительскую деятельность атомной промышленности", - Денис Москвин

08 июля 2020 11:04  [46] Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы РФ Денис Москвин принял участие в онлайн-конференции, где был дан старт конкурсу "Атом рядом", который приурочен к 75-летнему юбилею отечественной атомной промышленности. Об этом сообщили в нижегородском региональном отделении партии "Единая Россия".

В конференции также приняли участие советник генерального директора, председатель научно-технического комитета корпорации "Росатом" Владимир Асмолов, председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнев и директор Фонда развития регионов "Содружество" Екатерина Новикова.

"За 75 лет атомная промышленность проделала огромный путь. Она всегда была лабораторией новых знаний и технологий, которые успешно использовались в других областях. Сегодня Росатом объединяет более трехсот предприятий, организаций и научных институтов, которые развивают самые разные направления деятельности – от генерации энергии до информационных технологий. В программе инновационного развития госкорпорации более 50 проектов в самых разных сферах. С 2019 года Росатом начал реализовывать единый тематический план научных исследований, который как раз рассчитан на создание новых, прорывных технологий: это и водородная энергетика, и создание новых материалов на основе сверхпроводимости, и создание малых реакторов. Росатом также активно участвует и в международных исследовательских проектах, например, в проекте по созданию международного термоядерного реактора, который позволит создать практически неисчерпаемый источник энергии", - отметил Денис Москвин.

Конкурс "Атом рядом" пройдет во всех регионах страны при поддержке ГК "Росатом" и Фонда развития регионов "Содружество". Участникам предстоит в творческой форме продемонстрировать свои познания в области атомных технологий. Делегации победителей от каждого из 85 регионов пригласят в гости в атомные города на празднование 75-летнего юбилея атомной промышленности.

"Сегодня мало внимания уделяется истории создания советского атомного проекта, хотя у нас есть такие интересные моменты, о которых не все знают. Очень многое в этой сфере наша страна сделала впервые в мире, тот же атомный ледокол "Ленин" – его делали 500 предприятий со всей страны. Конкурс является одним из вкладов в просветительскую деятельность атомной промышленности, и его основная цель – сформировать сообщество активных, целеустремленных и проявляющих интерес к атомной промышленности людей в каждом регионе России", - рассказал Денис Москвин.

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