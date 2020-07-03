Движение транспорта на участке в Московском районе будет ограничено из-за прокладки водопровода Общество

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C 22:00 10 июля до утра 13 июля в связи с прокладкой водопроводной линии будет временно прекращено движение транспорта на пересечении улиц Буревестника и Страж Революции. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

В департаменте также отметили, что в этот период будет изменен путь следования ряда автобусов. Так, автобусы маршрутов А-10, А-51, А-56, Т-29 и Т-59 будут двигаться в направлении улицы Просвещенской по улицам Гвардейцев и Березовской. В обратном направлении без изменений.

Напомним, дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде (Советский район) будут частично перекрыты в июле-сентябре.