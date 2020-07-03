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Общество

Ограничений все меньше: магазины разрешено открыть в нижегородских ТЦ

08 июля 2020 12:35  [112] Общество

Внесены изменения в Указ Губернатора "О введении режима повышенной готовности", согласно которым объекты розничной торговли региона могут возобновить свою работу, но при определенном условии. Об этом сообщили в государственно-правовом департаменте правительства Нижегородской области.

Теперь могут начать работать все магазины независимо от торговой площади и наличия отдельных входов. Отметим, что ранее действовали такие ограничения, в том числе для микромагазинов в торговых центрах. Теперь магазины могут открыться и в торговых, и в торгово-развлекательных центрах.

Однако, для этого зоны обслуживания посетителей и входы в магазин должны быть оснащены системой видеонаблюдения, подключенной к системе видеоаналитики министерства информационных технологий и связи Нижегородской области.

Напомним, что на первом этапе снятия ограничений в регионе открылись объекты розничной торговли площадью зала до 400 кв.м с отдельным наружным (уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м).

Напомним также, что режим повышенной готовности для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции введен в Нижегородской области в середине марта.

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