Нижегородский детский сад оштрафовали за нарушение трудовых прав сторожа Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Нижегородский детский сад № 209 "Мозаика" (Новинки, ул.Ботаническая,9) оштрафовали за нарушение трудовых прав сторожа. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

В ходе проверки выявлены нарушения трудового законодательства в части оформления трудовых отношений со сторожем детского сада, установления ему режима и учета рабочего времени, оплаты труда за ночное время и в праздничные дни. Кроме того, в отношении сторожа выявлены нарушения сроков оплаты труда в январе этого года. Денежная компенсация за задержку зарплаты сторожу не выплачена. Сторож был допущен к работе без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования и медицинского осмотра.

По результатам внеплановой проверки детсаду выдано предписание, обязывающее устранить выявленные нарушения трудового законодательства. Штраф составил 55 тысяч рублей. Сторож в дошкольном учреждении больше не работает, ему произведен перерасчет заработной платы.

Напомним, шесть нижегородских детсадов и 33 дежурные группы были закрыты на карантин по COVID-19 накануне, 7 июля.