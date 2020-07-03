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Происшествия

Мошенники вновь обманули нижегородцев при заказе пиццы

08 июля 2020 14:26  [100] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мошенники украли у нижегородцев около 18 тысяч рублей при оплате заказа пиццы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Дело в том, что нижегородцы заказали пиццу на сайте-дублере.

Так, в начале июля в полицию обратился 21-летний нижегородец. Он рассказал, что после того как он выбрал пиццу и воспользовался безналичной оплатой, с его карты были списаны 10 тысяч рублей четырьмя транзакциями, якобы в качестве оплаты покупок на сайте популярного интернет-магазина одежды. Пиццу ему так и не доставили.

Ранее с похожей проблемой к полицейским обращалась 35-летняя местная жительница, которая перевела мошенникам 8 тысяч рублей при заказе пиццы. Списание денег прошло двумя транзакциями также в качестве оплаты покупок на интернет-сайте одежды.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) – в первом случае и ч.3 ст. 158 УК РФ (кража) – во втором.

Полицейские советуют быть внимательнее при выборе сайта. В частности, обращать внимание на то, указан ли номер телефона для связи. Мошенники, зачастую его не указывают. Если же номер указан, то следует позвонить по нему и уточнить все детали заказа.

Ранее сообщалось, что восемь нижегородцев стали жертвами мошенничества при заказе пиццы на сайте-дублере.  Они потеряли 125 514 рублей, но желаемую продукцию так и не получили.

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