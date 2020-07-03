Нижегородское производство комплектующих для смартфонов и компьютеров признали социальным Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 8 июля наделил статусом социального проект по строительству комплекса, который будет выпускать комплектующие для смартфонов и компьютеров. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.



Созданием научно-исследовательского лабораторного комплекса занимается ООО "ТК "Нефтепроминвест", которому в июле прошлого года нижегородское правительство предоставило для этого земельный участок площадью 300 кв. метров.

Предполагается, что инвестиции в объект составят 240 млн рублей, а комплекс будет введен в эксплуатацию в 2021 году. В его состав войдет производство высокочастотных химических соединений, используемых в микроэлектронике, которые используются в смартфонах, компьютерах, дисплеях.

"Социальный статус предполагает освобождение от взносов за коммунальную инфраструктуру. Ранее совет выделил компании участок в Сормовском районе Нижнего Новгорода, что позволит обеспечить к ней удобный доступ необходимого технического, инженерного и научного персонала, а также близость к научным центрам", - рассказал министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

По словам генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Тимура Халитова, производство "Нефтепроминвеста" является уникальным, поскольку потенциальными клиентами продукции будут являться такие крупные мировые производители полупроводников из Азии, Европы и США, как TSMC, Qualcomm, SK Hynix, UMC, Toshiba, Infineon, Avago.