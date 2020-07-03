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Происшествия

Количество погибших в водоемах Нижегородской области увеличилось до девяти с начала недели

08 июля 2020 16:59  [116] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Количество погибших в водоемах Нижегородской области увеличилось до девяти с начала недели. Еще утром, 8 июля, в региональном управлении МЧС сообщалось о восьми утонувших, среди них один ребенок.

Позднее стало известно о девятом утонувшем. Ночью поступило сообщение о том, что на реке Большая Вахтан Шахунского района предположительно утонули два молодых человека 18-ти и 20-ти лет.

Как выяснилось, в службу спасения обратился товарищ погибших. По его словам, молодые люди отдыхали на берегу реки втроем, распивая спиртные напитки. В какой-то момент его друзья решили искупаться, после чего парень их больше не видел.

В результате водолазных работ, тело первого друга было извлечено из воды в 7 часов утра, а тело второго молодого человека нашли лишь к 14 часам.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области убедительно просит соблюдать все правила безопасного поведения на воде:

- не купайтесь в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;
- не заплывайте за буйки, обозначающие границы плавания;
- не подплывайте к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
- не прыгайте с катеров, лодок, причалов и других не приспособленных для этих целей сооружений в воду;
- не распивайте спиртные напитки, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.

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