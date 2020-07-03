Восемь человек утонули в водоемах Нижегородской области только за три дня Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Восемь человек утонули в водоемах Нижегородской области только за три дня. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Всего за три дня с начала этой недели (с 6 по 8 июля) уже погибли 8 человек, в том числе 1 ребенок.

6 июля

В 11:55 в на озере Березовское в н.п. Деяново Пильнинского района, в месте, не оборудованном для купания, местными жителями было извлечено тело погибшего мужчины 1986 г.р.

В 15:30 в районе д. Михальчиково Борского района в акватории р. Волга местными жителями было обнаружено тело погибшего мужчины, предварительно 1962 г.р.

7 июля

В 12:40 в н.п. Решетиха Володарского района из реки Осовец сотрудники АСО г. Дзержинска извлекли тело погибшего мужчины (личность устанавливается).

В 13:38 поступило сообщение о происшествии на воде по адресу: Варнавинский район, р.п. Варнавино, р. Ветлуга. Водолазами ПРПСО из реки извлечено тело погибшего мальчика, 2007 г.р.

В 18:45 поступило сообщение о происшествии на воде по адресу: Нижегородская область, Балахнинский м.о., р.п. Гидроторф, р. Теплая. Сотрудниками АСО г. Балахна из реки извлечено тело погибшего (мужчина, личность устанавливается).

В 20:10 поступило сообщение о происшествии на воде по адресу: г.о. г. Нижний Новгород, Приокский район, 1-е Щелоковское озеро. Водолазами АСО г. Н. Новгород из водоема извлечено тело погибшего (мужчина 2001 г.р.).

8 июля

В 06:13 поступило сообщение о происшествии на воде по адресу: Нижегородский район, Нижневолжская Набережная, катер Герой, р. Волга. Силами АСО г. Н. Новгород из реки извлечено тело погибшего (мужчина личность устанавливается).

В 07:20 поступило сообщение о происшествии на воде по адресу: Шахунья, р.п. Вахтан, р. Большая Вахтан. Силами АСО г. Урень из реки извлечено тело погибшего (мужчина 2002 г.р.).

Тела погибших переданы сотрудникам полиции, причина происшествия устанавливается.

Напомним, еще один утонувший - в озере на Щелоковском хуторе был нетрезв. Как установили следователи СК, погибший на момент трагедии был в нетрезвом состоянии. Он утонул в третьем озере вечером 4 июля.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области убедительно просит соблюдать все правила безопасного поведения на воде:

- не купайтесь в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;

- не заплывайте за буйки, обозначающие границы плавания;

- не подплывайте к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

- не прыгайте с катеров, лодок, причалов и других не приспособленных для этих целей сооружений в воду;

- не распивайте спиртные напитки, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.