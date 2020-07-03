Суд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте гендиректора "Газпром трансгаз НН" Происшествия

Офисное здание ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород Фото: с сайта ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеславу Югаю. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, Югая его подозревают в получении и вымогательстве взяток в крупном размере (п.п. "а, б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Фигурантами по делу выступают начальник отдела Д.Козлов, начальник управления материально-технического снабжения и комплектации О.Поданович, начальник службы эксплуатации зданий и сооружений К.Миних. По информации СК, последний также задержан и заключен под стражу, в отношении еще двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Вячеслав Югай был задержан накануне. По информации СК, Миних также задержан и заключен под стражу, в отношении еще двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вчера в доме и на работе Югая проведены обыски. Там найдены дорогостоящие предметы взяток (в частности, телефоны марки "Верту"), украшенные драгоценными камнями и металлами, общей стоимостью более 5 млн рублей.

По версии следствия, в 2020 году они незаконно получили от поставщиков от 1% до 3% от общей суммы договоров.

В частности, по контракту на поставку оборудования с фирмой из Саратова на сумму свыше 16 млн рублей за невыплату неустойки в размере 1,2 млн рублей подозреваемые через посредника получили от представителя поставщика электронную технику на сумму 450 тысяч рублей и деньги в размере 200 тысяч рублей. При получении взятки в июне этого года в поселке Починки Нижегородской области посредника задержали.

СПРАВКА:

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" – 100% дочернее общество ПАО "Газпром", транспортирующее газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах России.