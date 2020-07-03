Винодельческие ярмарки станут проводить в России. Соответствующий законопроект, инициированный правительством РФ, приняли в первом чтении депутаты Государственной думы.
Документом закрепляется понятие "специализированной ярмарки винодельческой продукции".
"Такие ярмарки будут способствовать продвижению отечественной винодельческой продукции, популяризации качественных российских вин", - считают в Госдуме.
Речь идет о ярмарках или разделах продуктовых ярмарок, где будет организована розничная продажа винодельческой продукции из стран Евразийского экономического союза. Условием является, что 100% торговых мест отведено под этот товар. На выставках возможно проведение бесплатных дегустаций.
Срок проведения ярмарки не должен превышать 14 дней.
Напомним, что сельскохозяйственные ярмарки возобновили свою работу в Нижнем Новгороде и районах Нижегородской области 4 июня.
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