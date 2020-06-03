Сельхозярмарки вновь открылись в Нижегородской области Общество

Сельскохозяйственные ярмарки возобновили свою работу в Нижнем Новгороде и районах Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

"В период пандемии особенно остро встал вопрос закрытия сельхозярмарок, поскольку для фермеров это - основной канал сбыта продукции, а для многих подсобных хозяйств - вовсе единственный источник дохода. Поэтому я дал поручение возобновить ярмарочную торговлю в регионе, как только эпидемиологическая ситуация позволит, безусловно, при условии соблюдения всех санитарных норм", - сообщил Глеб Никитин.

Работа ярмарок возобновлена на 9 торговых площадках Нижнего Новгорода и в районах Нижегородской области. Информация о местах проведения ярмарок выходного дня в Нижнем Новгороде и график ярмарочных мероприятий – на сайте в разделе "Ярмарки".

"При осуществлении торговли сельхозпроизводители в обязательном порядке должны соблюдать все санитарные нормы и проводить профилактические мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В противном случае право на осуществление торговли будет аннулировано", - подчеркнул Глеб Никитин.

Места для торговли по-прежнему предоставляются фермерам на бесплатной основе.

Напомним, Роспотребнадзор ужесточил требования к работающим во время пандемии кафе и ресторанам. Теперь расстояние между столами должно составлять 1,5 метра, тогда как ранее разрешалось ставить столики в метре друг от друга. Сотрудникам до начала рабочего дня теперь будут измерять температуру и уточнять были ли у них контакты с заболевшими. Сотрудников обяжут носить на рабочем месте медицинские маски, которые должны предоставить владельцы заведений. На входе в кафе и рестораны необходимо установить дозаторы с дезинфекторами или антисептические салфетки.

Что касается гостиничного бизнеса, то Роспотребнадзор рекомендовал сотрудникам гостиниц общаться с гостями через мобильные приложения.

Напомним также, что в Нижегородской области открываются объекты розничной торговли, но при определенных условиях. Площадь зала должна быть до 400 кв.м с отдельным наружным (уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях.