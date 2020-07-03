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Общество

Арбитражный суд отказал ИП Каргин в иске к минтрансу Нижегородской области

08 июля 2020 18:03  [92] Общество
Арбитражный суд отказал ИП Каргин в иске к минтрансу Нижегородской области

Арбитражный суд отказал ИП Каргин в иске к минтрансу Нижегородской области

Фото: НИА Нижний Новгород

Арбитражный суд Нижегородской области не удовлетворил иск ИП Каргин Д.В. и ИП Каргин В.В., которые просили признать недействительным решение регионального министерства транспорта и автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Ранее данные частные перевозчики лишились права обслуживать маршрут Т-71 из-за того, что участники совместного с ним договора, которые обслуживают маршруты Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92, в течение нескольких дней не выходили на рейсы. Эти перевозчики в свое время выиграли на торгах единый лот, включающий в себя и маршрут Т-71. Поэтому автоматически было прекращено действие свидетельства на право перевозок и по этому маршруту.

После этого минтранс провел сбор предложений от перевозчиков для того, чтобы обеспечить маршрут Т-71 подъездным составом. На право получения временного свидетельства было подано четыре заявки, три из которых (в том числе заявки ИП Каргин Д.В. и ИП Каргин В.В.) не соответствовали установленному образцу. В итоге принята только одна заявка - от МП "Нижегородпассажиравтотранс". Сейчас маршрут обслуживает этот перевозчик.

Между тем, ИП Каргин Д.В. и ИП Каргин В.В. не согласились с решением минтранса и обратились в арбитражный суд, пытаясь оспорить его. Суд встал на сторону министерства.

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