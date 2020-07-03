"Развитие различных цифровых сервисов особенно важно в нынешней ситуации", - Глеб Никитин Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии в Нижнем Новгороде сервиса экспресс-доставки продуктов, готовой еды и бытовых товаров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Развитие различных цифровых сервисов особенно важно в нынешней ситуации. Службы доставки сыграли огромную роль в самый сложный санитарно-эпидемиологический период. У жителей региона была возможность получить необходимые товары и услуги бесконтактным способом. Расширение таких возможностей играет положительную роль", - сказал Глеб Никитин.

Он предложил представителям сервиса присоединиться к региональной системе бонусов "Доброрубль". На сегодняшний день в ней участвуют более миллиона пользователей, начислено свыше 60 млн "доброрублей".

"У нас происходит постоянное расширение партнеров проекта, объектов, где можно будет реализовать "доброрубли", а также постоянно увеличпивается список активностей для пользователей. То есть человек может сделать какое-то общественно полезное дело, получить бонусы и использовать их для покупки билета в театр со скидкой или для приобретения товаров в магазине", - пояснил Глеб Никитин.

Участие в мероприятии принял исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он предложил рассмотреть возможность включения в ассортимент сервиса продукции муниципальной молочной кухни.

"Термостатные кисломолочные продукты из-за натурального состава имеют короткий срок хранения, есть и особенности их доставки, но при решении этих вопросов они могут стать отличительной чертой ассортимента именно нижегородской площадки", - сказал Юрий Шалабаев.

"С Нижнего Новгорода начинается наше развитие за пределами двух столиц, поэтому для нас это открытие особенное. Мы выбирали новый опорный регион по широкому списку критериев: это проникновение интернета и смартфонов, привычка горожан заказывать товары и услуги в режиме онлайн, частота использования других сервисов Яндекса, развитая логистика. По всем этим показателям Нижний Новгород показал отличные результаты. В ближайший год мы планируем инвестировать в наше развитие в регионе около 100 млн рублей", – заявил операционный директор "Яндекс.Лавки" Вадим Петров.