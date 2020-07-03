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Общество

Ночная гроза с ливнем и градом надвигается на Нижний Новгород

08 июля 2020 21:31  [101] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций сегодня ночью.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером 8 июля и с переходом на ночь 9 июля в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, которые будут сопровождать ливни и град.

При этом поднимется очень сильный ветер, порывы которого будут достигать 22 м/с.

Именно такие неблагоприятные погодные условия станут причиной ЧС. Ветер может повредить линии электропередачи и связи, поразить объекты электроэнергетики, стать причиной обрушения слабоукрепленных, но широкоформатных конструкций, повалить деревья.

Ливень окажет влияние на оползни, затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом.

Напомним, что гроза в четверг прогнозировалась еще в начале недели. Завтра днем синоптики обещают облачную погоду, небольшой дождь, а температура воздуха днем составит около +31°.

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