СК проверяет информацию о ребенке, который получил травму на детской площадке в Павлове Происшествия

СУ СК РФ по Нижегородской области проверяет информацию о ребенке, который получил травму на детской площадке в Павлове. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительным данным, 2 июля маленький мальчик катался в Зеленом парке, зацепился за сломанные качели и получил травму глаза. Ребенка пришлось госпитализировать.

Мать пострадавшего мальчика сообщила в социальных сетях, что качели никак не были огорожены.

Напомним, в марте прокуратура организовала проверку по факту травмирования ученика в нижегородской школе.