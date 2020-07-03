СК проверяет информацию о ребенке, который получил травму на детской площадке в Павлове

СУ СК РФ по Нижегородской области проверяет информацию о ребенке, который получил травму на детской площадке в Павлове. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
По предварительным данным, 2 июля маленький мальчик катался в Зеленом парке, зацепился за сломанные качели и получил травму глаза. Ребенка пришлось госпитализировать.
Мать пострадавшего мальчика сообщила в социальных сетях, что качели никак не были огорожены.
Напомним, в марте прокуратура организовала проверку по факту травмирования ученика в нижегородской школе.
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