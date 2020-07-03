Комиссию по ЧС соберут на Бору из-за свалки химических отходов около озера Происшествия

Фото: Росприроднадзор

Правительство Нижегородской области направило в адрес администрации Бора письмо о проведении в кратчайшие сроки заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за обнаруженной около озера свалки отходов нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Напомним, что 22 поврежденные емкости с жидкими нефтешламами обнаружены около озера Круглое в ходе осмотра территории бывшей турбазы. Нефтешламы вытекали из емкостей на землю.

На место выехали госинспекторы министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и обследовали данную территорию.

Для принятия решения о дальнейших действиях – о вывозе и утилизации этих отходов и установлении виновных лиц - в адрес администрации Бора направлено письмо о проведении в кратчайшие сроки заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Администрации Бора поручено обеспечить пожарную безопасность с участием сотрудников отдела полиции, минэкологии и департамента лесного хозяйства региона.