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Происшествия

Молния ударила в жилой дом в Дзержинске

09 июля 2020 12:43  [68] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Молния ударила в жилой дом в Дзержинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате попадания грозового разряда поздно вечером 8 июля, в двухэтажном доме в п. Желнино г.о.г.Дзержинск начался пожар. На момент прибытия спасателей кровля дома горела по всей площади.

В результате пожара сгорела мансарда дома, обгорело помещение на 1 этаже и имущество внутри дома. Общая площадь составила 100 кв. м. Никто не пострадал.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 20 человек.

МЧС рекомендует населению защитить свои дома от стихии, установив систему молниезащиты, а также напоминает правила безопасного поведения во время грозы:

- При приближении грозы лучше воздержаться от поездок и прогулок. По возможности находиться дома, закрыть окна и двери.

- Если гроза застала в автомобиле, переждать ее в транспортном средстве. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется. Автомобиль лучше припарковать вдали от слабоукрепленных конструкций, деревьев и линий электропередач.

- Во время грозы держаться подальше от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего, что связано с внешней средой. Лучше отключить электроприборы от сети и не пользоваться телефоном.

- Если гроза застала на улице – не прятаться под деревьями. Постараться укрыться в административном или жилом здании, или в магазине.

- Избегать возвышенностей, открытых незащищенных мест, а также водоемов. Нельзя в грозу купаться, ловить рыбу.

- Особенно опасна гроза в поле. При отсутствии укрытия необходимо найти низину, сесть на корточки, обхватив голову руками.

- Если гроза застала в лесу, держаться вдали от самого высокого дерева. Обратите внимание – нет ли рядом деревьев, ранее пораженных грозой.

- Во время грозы не заниматься спортом на открытом воздухе, не бегать, т.к. считается, что быстрое движение "притягивает" молнию.

Напомним, еще один пожар произошел в Нижегородской области уже утром 9 июля. Рейсовый автобус загорелся на Борском мосту.

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