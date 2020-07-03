"Сотрудники "Почты России" стали связующей нитью для старшего поколения нижегородцев", - Глеб Никитин Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников "Почты России" профессиональным праздником, который отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.

"Услуги почты для россиян всегда были и остаются востребованными. Доставка писем, корреспонденции, посылок, переводов на огромные расстояния требует большого профессионализма и соблюдения высоких стандартов в работе. В год 75-летия Великой Победы хочется вспомнить подвиг специалистов почты в период Великой Отечественной войны. Несложно представить, как ждали люди тогда весточек с фронта и с какой надеждой встречали почтальонов…



"Сегодня сотрудники "Почты России" с честью продолжают традиции своих предшественников. Это показал период ограничений, связанных с распространением коронавируса. В самое сложное время вы выполняли главную миссию – доставку почты, газет, пенсий и социальных пособий и продуктов во все уголки нашей области. Вы стали связующей нитью для старшего поколения нижегородцев.



Отмечу и вашу неоценимую помощь в проведении акций ко Дню Победы – "Письма Победы", "Лица Победы" и "Бессмертный полк". Совместно с волонтерами вы дарили подарки ветеранам и труженикам тыла, несли праздничное настроение в каждый дом, где в вас нуждались!



В ваш профессиональный праздник хочу пожелать здоровья, благополучия и счастья, чтобы каждый день приносил вам радость!" – отмечается в поздравлении губернатора.