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Политика

"Сотрудники "Почты России" стали связующей нитью для старшего поколения нижегородцев", - Глеб Никитин

12 июля 2020 09:08  [63] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников "Почты России" профессиональным праздником, который отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.

"Услуги почты для россиян всегда были и остаются востребованными. Доставка писем, корреспонденции, посылок, переводов на огромные расстояния требует большого профессионализма и соблюдения высоких стандартов в работе. В год 75-летия Великой Победы хочется вспомнить подвиг специалистов почты в период Великой Отечественной войны. Несложно представить, как ждали люди тогда весточек с фронта и с какой надеждой встречали почтальонов…

"Сегодня сотрудники "Почты России" с честью продолжают традиции своих предшественников. Это показал период ограничений, связанных с распространением коронавируса. В самое сложное время вы выполняли главную миссию – доставку почты, газет, пенсий и социальных пособий и продуктов во все уголки нашей области. Вы стали связующей нитью для старшего поколения нижегородцев.

Отмечу и вашу неоценимую помощь в проведении акций ко Дню Победы – "Письма Победы", "Лица Победы" и "Бессмертный полк". Совместно с волонтерами вы дарили подарки ветеранам и труженикам тыла, несли праздничное настроение в каждый дом, где в вас нуждались!

В ваш профессиональный праздник хочу пожелать здоровья, благополучия и счастья, чтобы каждый день приносил вам радость!" – отмечается в поздравлении губернатора.

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