Началась подготовка к ремонту подземного перехода на пл. Лядова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Департамент экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода объявил электронный аукцион по выбору подрядчика, который займется ремонтом тоннеля.
В частности, планируется демонтировать и установить новые металлические двери, разобрать облицовку стен, положить новую штукатурку. В качестве новой облицовки будет использована белая плитка и бежевый керамический гранит под "травертин".
Эти работы подрядчик должен выполнить в течение 130 рабочих дней после заключения контракта. Гарантийный срок составляет 5 лет.
Начальная (максимальная) цена контракта - 23,8 млн рублей. Источник финансирования: средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год.
Аукцион запланирован на 21 июля.
Напомним, что подземный переход на пл. Лядова в Нижнем Новгороде перестал заполняться дождевой водой после установки там автоматических насосов.
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