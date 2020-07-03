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Общество

Началась подготовка к ремонту подземного перехода на пл. Лядова в Нижнем Новгороде

09 июля 2020 14:14  [40] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Началась подготовка к ремонту подземного перехода на пл. Лядова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Департамент экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода объявил электронный аукцион по выбору подрядчика, который займется ремонтом тоннеля.

В частности, планируется демонтировать и установить новые металлические двери, разобрать облицовку стен, положить новую штукатурку. В качестве новой облицовки будет использована белая плитка и бежевый керамический гранит под "травертин".  

Эти работы подрядчик должен выполнить в течение 130 рабочих дней после заключения контракта. Гарантийный срок составляет 5 лет.

Начальная (максимальная) цена контракта - 23,8 млн рублей. Источник финансирования: средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год.

Аукцион запланирован на 21 июля.

Напомним, что подземный переход на пл. Лядова в Нижнем Новгороде перестал заполняться дождевой водой после установки там автоматических насосов.

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