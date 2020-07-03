Движение транспорта на Борском мосту после горевшего там автобуса планируют восстановить к 15:00 Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение транспорта на Борском мосту после горевшего там автобуса планируют восстановить к 15:00. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сегодня там загорелся рейсовый автобус. Пожар начался во время движения транспортного средства. В результате огонь повредил его на площади 7 кв.м.

Как стало известно позднее, автобус следовал в Нижний Новгород после доставки группы туристов на Бор.

В салоне находились водитель и его напарник. Пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал.

"Сотрудниками ГИБДД приняты меры к ограничению движения транспорта на время проведения работ по ликвидации пожара и его последствий. Полное восстановление движения транспорта планируется к 15:00", - сообщили в ведомстве.

