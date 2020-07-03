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Движение транспорта на Борском мосту после горевшего там автобуса планируют восстановить к 15:00. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сегодня там загорелся рейсовый автобус. Пожар начался во время движения транспортного средства. В результате огонь повредил его на площади 7 кв.м.
Как стало известно позднее, автобус следовал в Нижний Новгород после доставки группы туристов на Бор.
В салоне находились водитель и его напарник. Пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал.
"Сотрудниками ГИБДД приняты меры к ограничению движения транспорта на время проведения работ по ликвидации пожара и его последствий. Полное восстановление движения транспорта планируется к 15:00", - сообщили в ведомстве.
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