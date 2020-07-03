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Происшествия

Грозовые ливни с градом и сильным ветром приближаются к Нижнему Новгороду

09 июля 2020 15:05  [332] Происшествия

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев, что в течение предстоящих суток в Нижнем Новгороде и области ожидаются чрезвычайные ситуации.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы ожидаются ливни, которые будут сопровождать грозы и, возможно, град. При этом поднимется очень сильный ветер с порывами до 22 м/с.

МЧС предупреждает, что такие неблагоприятные погодные условия могут продлиться вплоть до 10 июля.

Грозы, град и ливни могут стать причиной ЧС. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом; порывы сильного ветра повредят линии электропередачи и связи, что повлияет на работу объектов электроэнергетики; дождь может инициировать оползни, привести к затоплению дорог, низководных остов и сельхозугодий.

Напомним, что гроза в четверг прогнозировалась еще в начале недели.

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