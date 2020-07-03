Обвиняемые в гибели ребенка на пожаре в загородной турбазе под Городцом, не признают свою вину Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела о пожаре на территории частной загородной турбазы в 2018 году, где погиб несовершеннолетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Обвиняемыми по делу выступают руководитель турфирмы и директор турбазы.

Как сообщает пресс-служба, в ходе заседания подсудимые свою вину в обвинении не признают.

Напомним, что пожар произошел в 04:25 2 ноября 2018 года на частной базе отдыха ForRestHouse в Городецком районе. Горел один из коттеджей. Огонь удалось потушить к 08:40.

Из горящего здания пришлось эвакуировать 15 человек, в том числе 13 детей из Нижнего Новгорода, Выксы и Москвы. Все эвакуированные не пострадали, однако одного 10-летнего мальчика не могли найти. Его к утру его судьба так и была не известна.

Тело ребенка обнаружили во второй половине дня после разбора завалов в сгоревшем коттедже.