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Политика

Депутат ЗС НО Артем Баранов проверил ремонт моста в мкр Сортировочный Нижнего Новгорода

09 июля 2020 16:14  [35] Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов проверил ремонт пешеходного моста через озеро в микрорайоне Сортировочный Канавинского района 9 июля 2020 года. В состав комиссии вошли представители администрации района, подрядной организации, выполняющей работы на данном объекте, а также местные жители, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, что в конце 2019 года во время выездного личного приема в микрорайоне Сортировочный к парламентарию обратилась группа жителей поселка Березовский. Они рассказали, что рядом с поселком есть озеро, через которое проложен пешеходный мост. Он находится в состоянии, требующем ремонта (мост перекосило). Одна из местных жительниц получила травму - сломала руку, поскользнувшись и упав на этом мостике.

Кроме того, люди рассказали депутату, что все объекты социальной сферы, включая магазины, в поселке Березовский отсутствуют. Мост крайне важен. Дети из поселка каждый день ходят по этому мосту в школу.

Артем Баранов совместно с администрацией района и города взял вопрос на личный контроль. Был разработан план ремонта моста. Но работы на объекте, запланированные на начало марта, были приостановлены на период пандемии. Работы были возобновлены в конце мая и продолжены в июне.

"Мост находился в аварийном состоянии. Его перекосило от времени, а зимой спуск с моста превращался в ледяную горку. Люди жаловались, и необходимо было принимать меры. Сложность в работе заключалась в том, что озеро, через которое проходит мост, является памятником природы регионального значения. Поэтому для решения вопроса нам пришлось взаимодействовать с министерством экологии. Так как мост не входит в охранные границы, ремонтные работы было разрешено проводить. Сейчас на объекте проведена замена настила, установлены лестницы и пандус. Теперь жители могут спокойно перемещаться по мосту, не опасаясь за свое здоровье", - отметил Артем Баранов.

Также по просьбе жителей в ближайшее время на проходящей рядом с мостиком дороге для безопасности всех участников дорожного движения появится пешеходный переход, установлены железные бордюры, "лежачие" полицейские, мигающие светофоры и необходимые дорожные знаки.

Напомним, на этой неделе депутаты ЗС НО Артём Баранов и Ирина Гончарова посетили с рабочим визитом Володарский район.

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