Новую комету можно наблюдать в небе над Нижегородской областью Общество

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) снята на наблюдательной площадке Нижегородского планетария 7 июля 2020 года Фото: Алексей Киселев

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно наблюдать в небе над Нижегородской областью. Об этом старший сотрудник нижегородского планетария Алексей Киселев написал на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Как сообщается на сайте московского планетария, комета была открыта только 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом. У нее наблюдается небольшой хвост.

Эта комета 3 июля прошла перигелий, т.е. находилась на минимальном расстоянии от Солнца – 45 млн км. Сейчас она удаляется от Солнца. До 13 июля ее путь проходит по созвездию Возничего, затем 13 июля она перейдет в созвездие Рыси, а 17 июля уйдет в созвездие Большой Медведицы.

Как пояснил Алексей Киселев, все эти дни комету можно увидеть невооруженным глазом в 1:00 ночи над северным горизонтом.

Также ее можно наблюдать с помощью любых оптических приборов, будь то подзорная труба, монокуляр, бинокль или телескоп. Причем, если смотреть около получаса, можно заметить, как она двигается на фоне звезд.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут увидеть парад планет в июле.