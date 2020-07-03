Преподаватель упала с лестницы в Заволжском автомоторном техникуме Происшествия

Преподаватель упала с лестницы в Заволжском автомоторном техникуме. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

По информации инспекторов, преподавателю потребовались из архива папки для оформления учебной документации. Архив расположен в цокольном этаже 2 корпуса образовательного учреждения. Во время спуска по лестнице женщина поскользнулась и упала на лестничном марше между первым и цокольным этажами. Ей 49 лет.

В ходе расследования установлено, что ступеньки лестницы бетонные и неровные, имеют сколы и выбоины. Кроме того, на них размещались посторонние предметы, освещение было тусклое.

Несмотря на то, что женщина была в удобной уличной обуви без каблуков, она травмировалась (диагноз - перелом позвоночника).

Возбуждено административное делопроизводство, принимается решение о применении наказания.

За допущенные нарушения образовательному учреждению грозит штраф 230 тысяч рублей.

Напомним, уборщица сильно травмировалась в школе Дзержинска.