Уборщица сильно травмировалась в школе Дзержинска

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Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию тяжелого несчастного случая, произошедшего с 69-летней уборщицей школы № 18" (Дзержинск, пр.Ленинского Комсомола).
В информации инспекторов, уборщица сорвалась и упала с лестницы-стремянки, в результате чего у нее черепно-мозговая травма, множественные переломы костей со смещением челюстно-лицевой части, плеча и надколенника.
В средней школе № 18 проверяется соблюдение норм охраны труда. Расследование продолжается.
Напомним, работник на заводе им. Свердлова (Дзержинск) получил тяжелые химические ожоги.
Напомним также, что еще один работник строительной организации Сарова разбился, упав с 7-метровой высоты, другой – разбился, упав с крана на стройплощадке в Нижнем Новгороде.
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