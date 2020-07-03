Минэкологии Нижегородской области выявило незаконные объекты у озера на Бору Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Минэкологии Нижегородской области выявило нарушение природоохранного законодательства на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 9 июля 2020 года по итогам повторного осмотра территории Юрасовского озера - памятника природы регионального значения.

В июне в министерство поступили обращения от Борского отделения всероссийского общества охраны природы и экоактивистов о законности работ по благоустройству в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ). В ходе предварительного осмотра госинспекторы ведомства обнаружили забетонированные основания квадратной формы на берегу озера, а также установленные в воде опоры.

В ведомстве отметили, что любые строительные работы на территории должны быть согласованы ведомством. Однако проектная документация на согласование не поступала.

Отсутствие данного согласования является нарушением ст. 8.39 КоАП РФ "Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях". Кроме того, в Минэкологии не поступали документы о получении разрешения на пользование водным объектом - озером Юрасовское. Ответственность за правонарушение предусмотрена ст. 7.6 КоАП РФ "Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий".

"В апреле-мае 2020 года минэкологии рассмотрело материалы по вопросу согласования предпроектной документации по строительству парка активного отдыха рядом с Юрасовским озером. Информация об объектах строительства в границах особо охраняемой природной территории в этих документах не была отражена. При этом мы уведомили застройщика, что проектная документация на строительство объектов в границах особо охраняемой природной территории регионального значения подлежит государственной экологической экспертизе", - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

По результатам повторного осмотра территории ООПТ с участием Борской городской прокуратуры предполагаемые нарушители природоохранного законодательства вызваны для составления протокола.



СПРАВКА:

Озеро Юрасовское является старицей реки Волги. Озеро отделено от Волги рекой Везломой. Длина озера составляет 1,62 км, ширина - около 100 м. На озере гнездятся и кормятся разнообразные виды околоводных птиц, в том числе серая цапля и черная крачка (виды занесены в Красную книгу Нижегородской области).

Напомним, поврежденные емкости с жидкими нефтешламами обнаружены около озера Круглое на Бору. Нефтешламы вытекали из емкостей на землю. По данному факту Росприроднадзор начал административное расследование.

Правительство Нижегородской области направило в адрес администрации Бора письмо о проведении в кратчайшие сроки заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за обнаруженной около озера свалки отходов нефтепродуктов.