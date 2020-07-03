"Вхождение Нижегородской области в топ-20 инвестрейтинга – итог планомерной работы", - Иван Разуваев Экономика

"Вхождение Нижегородской области в топ-20 инвестрейтинга – это итог планомерной работы", - отметил генеральный директор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев.

"Регион в этом году поднялся в рейтинге на 39 позиций, но это не просто рывок, а итог планомерной совместной работы правительства Нижегородской области, ТПП, предпринимательских объединений. Долгое время мы "плелись в хвосте" рейтинга. Было много проблем, которые не давали подняться выше: уровень административного давления, долгие сроки выдачи разрешительной документации. Системная работа по решению острых проблем бизнеса, повышение прозрачности работы государственных органов и выработка конкретных мер дали свои результаты и позволили улучшить положение в рейтинге и изменить ситуацию", - считает он.