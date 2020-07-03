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Общество

Новый очаг африканской чумы свиней выявлен в Нижегородской области

10 июля 2020 09:38  [84] Общество

Новый очаг африканской чумы свиней выявлен в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

На этот раз очаг АЧС установлен в Бутурлинском районе. Вирус выявлен у кабана, добытого на территории ООО НО «Красная пустынь».

Сейчас разрабатывается план по ликвидации данного заболевания на местной территории.

Напомним, что в начале июля были выявлены очаги африканской чумы свиней в Ардатовском и Княгининском районах. Сейчас они ликвидированы.

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