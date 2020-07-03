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Общество

Очаги АЧС ликвидированы в Ардатовском и Княгининском районах

09 июля 2020 09:46  [140] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Очаги африканской чумы свиней (АЧС) ликвидированы в Ардатовском и Княгининском районах. Об этом сообщили в региональном комитете государственного ветеринарного надзора.

Напомним, что вирус выявлен в начале июля. В Княгинине вспышка АЧС была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве, где содержалось 9 свиней, ##554522в селе Саконы## – в частном подворье, где было 13 свиней.

Сейчас в эпизоотических очагах в селе Саконы Ардатовского района и в городе Княгинино проведены дезинфекционные работы, на границах выставлены ветеринарные посты. В очагах были применены технологии ликвидации вируса, установлены карантинные ограничения. Сейчас угроза выноса АЧС за пределы очага сведена к минимуму. Проведение необходимых противоэпизоотических мероприятий продолжается.

Проводится расследование по выяснению причин вспышек заболевания. Среди основных версий – несоблюдение зоосанитарных требований содержаний свиней в личных подсобных хозяйствах. Возможно, жители занесли вирус АЧС из окрестных лесов, пройдя в хлев в той же одежде, не продезинфицировав обувь на входе с помощью специального коврика.

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