Самый шоколадный день: как выбрать качественный продукт Общество

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Всемирный день шоколада отмечается 11 июля. Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области в преддверии праздника подготовили полезные советы по выбору популярного лакомства.

Чтобы удешевить производство, некоторые недобросовестные предприниматели видоизменяют классическую рецептуру, из-за чего шоколад теряет вкусовые качества и полезность.

Первое и важное правило при покупке сладких плиток – внимательно читать состав на этикетке. Сегодня на рынке существует шоколад самых разных видов. В состав горького должно входить и быть на первом месте - какао тертое, какао-масло и сахар; молочного - все то же, плюс сухое молоко; белого - какао-масло, молоко и сахар.

Как отмечают специалисты, чем меньше компонентов и добавок в шоколаде, тем лучше. Основные ингредиенты качественного лакомства – какао тертое и какао-масло. Если в составе есть какао-порошок, то это означает, что продукт сделан из отходов от производства какао-масла. Однако, какао-порошок и соевый лецитин, который также часто встречается, безвредны, но и не несут пользы. Если они стоят в составе первыми или заменяют основные компоненты – это серьезный повод задуматься о качестве шоколада.

"Требования ГОСТа отличаются в зависимости от вида шоколада. Но есть и общие требования: недопустим белый налет на поверхности продукта, зараженность вредителями. В хорошем шоколаде не рекомендуется использовать растительные жиры. А если они все-таки есть, то обязательно нужно указать на этикетке", - рассказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.