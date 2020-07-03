Более 3,7 тысяч нижегородских выпускников сдают ЕГЭ по математике 10 июля Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Более 3,7 тысяч нижегородских выпускников сдают ЕГЭ по математике сегодня, 10 июля. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города.

Продолжительность экзамена – 3 часа 55 минут.

"ЕГЭ по математике базового уровня в этом году не проводится, т.к. этот экзамен был необходим для выставления итоговых отметок по математике и получения аттестата о среднем общем образовании. Для проведения экзамена в городе задействованы все 27 пунктов проведения экзаменов и 4 пункта проведения на дому", - рассказали в департаменте.

Как пояснили в городском департаменте образования, на основании приказа минпросвещения России и Рособрнадзора во время экзамена по профильной математике разрешается пользоваться линейкой и справочными материалами, которые выдаются каждому участнику ЕГЭ вместе с текстом его экзаменационной работы.

Напомним, для безопасности всех участников ЕГЭ во время экзамена в аудиториях находятся не более 12 человек, работает рециркулятор воздуха, в необходимом количестве имеются средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что экзаменационная кампания стартовала 29 июня. В течение двух дней экзамены проходили в пробном режиме без присутствия выпускников, что позволило протестировать процедуру проведения экзамена в 2020 году. Первые госэкзамены прошли 3 июля: в этот день выпускники сдавали географию, информатику и литературу; 6 и 7 июля выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку.

По данным департамента образования, в 2020 году в Нижнем Новгороде сдают ЕГЭ 5 344 выпускника.