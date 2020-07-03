Последние новости рубрики Происшествия
10 июля 2020 13:14  [47] СК выясняет обстоятельства гибели подростка в Ветлуге Нижегородской области
10 июля 2020 12:41  [186] Житель Навашина, купив через интернет лодочный мотор, получил мешок с песком
10 июля 2020 11:57  [108] Нижегородец, грабивший женщин в Московском и Автозаводском районах, пойдет под суд
10 июля 2020 11:12  [840] Руководство ГУФСИН по Нижегородской области задержано по подозрению в выплате незаконных премий и "откатах"
09 июля 2020 17:13  [261] Преподаватель упала с лестницы в Заволжском автомоторном техникуме
09 июля 2020 15:25  [277] Обвиняемые в гибели ребенка на пожаре в загородной турбазе под Городцом, не признают свою вину
09 июля 2020 15:05  [2581] Грозовые ливни с градом и сильным ветром приближаются к Нижнему Новгороду
09 июля 2020 14:19  [341] Движение транспорта на Борском мосту после горевшего там автобуса планируют восстановить к 15:00
09 июля 2020 12:43  [353] Молния ударила в жилой дом в Дзержинске
09 июля 2020 12:04  [903] Рейсовый автобус загорелся на Борском мосту утром 9 июля
Происшествия

СК выясняет обстоятельства гибели подростка в Ветлуге Нижегородской области

10 июля 2020 13:14  [47] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

СУ СК России по Нижегородской области выясняет обстоятельства гибели подростка в Ветлуге. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

По предварительным данным, 7 июля этого да в р.п. Ветлужский Краснобаковского района днем трое подростков пошли на реку Ветлуга без взрослых. При этом, двое ребят пошли купаться, а третий, не умевший плавать, остался на берегу. Когда оставшийся на берегу юноша подошел к воде помочить ноги, он оказался на глубине и ушел под воду.

Тело погибшего 15-летнего подростка спасатели МЧС извлекли из реки только 9 июля.

При его осмотре видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователями СК выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Напомним, по состоянию на 8 июля было известно о девяти утонувших в водоемах Нижегородской области, и это только с начала этой недели.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph