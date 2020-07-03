СК выясняет обстоятельства гибели подростка в Ветлуге Нижегородской области

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СУ СК России по Нижегородской области выясняет обстоятельства гибели подростка в Ветлуге. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.
По предварительным данным, 7 июля этого да в р.п. Ветлужский Краснобаковского района днем трое подростков пошли на реку Ветлуга без взрослых. При этом, двое ребят пошли купаться, а третий, не умевший плавать, остался на берегу. Когда оставшийся на берегу юноша подошел к воде помочить ноги, он оказался на глубине и ушел под воду.
Тело погибшего 15-летнего подростка спасатели МЧС извлекли из реки только 9 июля.
При его осмотре видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время следователями СК выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.
Напомним, по состоянию на 8 июля было известно о девяти утонувших в водоемах Нижегородской области, и это только с начала этой недели.
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