"Валдаи" начинают курсировать от центра Нижнего Новгорода до Стригино

Фото:
Суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" начинают курсировать до Стригино. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсети Instagram.
Он рассказал, что рейсы от аэропорта (от микрорайона "Юг") до центра Нижнего Новгорода планируется начать со следующей недели.
Также, он добавил, что с 12 июля начинается регулярное курсирование "Валдаев" до Городца по выходным. В тестовом режиме будут организованы рейсы по будням.
Напомним, первый рейс "Валдаи 45Р" до Городца в этом году состоялся 28 июня. Из Нижнего Новгорода судно отплыло в 16:00, обратно отправилось в 19:30.
На маршруты в Нижегородской области планируется вывести пять "Валдаев". Их строит нижегородское "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева". Пятое судно спущено на воду 26 мая 2020 года в Чкаловске.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+