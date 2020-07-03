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Общество

"Валдаи" начинают курсировать от центра Нижнего Новгорода до Стригино

10 июля 2020 14:56  [173] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" начинают курсировать до Стригино. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсети Instagram.

Он рассказал, что рейсы от аэропорта (от микрорайона "Юг") до центра Нижнего Новгорода планируется начать со следующей недели.

Также, он добавил, что с 12 июля начинается регулярное курсирование "Валдаев" до Городца по выходным. В тестовом режиме будут организованы рейсы по будням.

Напомним, первый рейс "Валдаи 45Р" до Городца в этом году состоялся 28 июня. Из Нижнего Новгорода судно отплыло в 16:00, обратно отправилось в 19:30.

На маршруты в Нижегородской области планируется вывести пять "Валдаев". Их строит нижегородское "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева". Пятое судно спущено на воду 26 мая 2020 года в Чкаловске.

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