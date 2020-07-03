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Общество

Более 20% от плана отремонтировано: в Нижегородской области продолжаются ремонт дорог

10 июля 2020 15:08  [1] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

В Нижегородской области продолжаются ремонт дорог. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, на данный момент отремонтировано более 40 участков, что составляет 20,5% от плана.

Программа регионального проекта предусматривает ремонт 195 участков общей протяженностью 881 километр. Это на 118 км больше, чем в прошлом году, напомнил глава региона.

"На данный момент в регионе идет ремонт более 130 участков в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы ведутся практически во всех районах и городских округах региона. Контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту были заключены еще в 2019 году. Это позволило подрядчикам оперативно приступить к ремонту", - напомнил Глеб Никитин.

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